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Теннис

У первой ракетки мира обнаружили допинг

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У 32-летнего колумбийского теннисиста обнаружили допинг

#Фара

Источник – btu.org.ua.

Допинг-тест первой ракетки в парном разряде Роберта Фары показал наличие запрещенных препаратов.

Об этом рассказал сам теннисист.

“Несколько часов назад ITF оповестила меня о наличии болденона в тесте, который я сдал 17 октября 2019 года в Кали. Две недели до этого, 7 октября, я сдал тест в Шанхае и он был отрицательным. Также я был протестирован как минимум еще 15 раз на различных международных турнирах в течение года и все результаты были отрицательными.

Как уже заявлял Олимпийский комитет Колумбии в 2018 году, это вещество часто находят в колумбийском мясе, и это может повлиять на результаты тестов спортсменов. Я уверен, что именно это и стало причиной такого результата теста”, – рассказал Фара.

Напомним, Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Гобарті.

Ранее Свитолина провела первую тренировку на кортах Australian Open.

Источник: champion.com.ua
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