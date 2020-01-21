Цуренко уступила Барти на Australian Open

Украинка провела достойный матч против первой ракетки мира
#Цуренко, #Australian Open, #Барти
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 120) в первом круге Australian Open встречалась с первой ракеткой мира Эшли Барти (WTA 1) из Австралии.
Украинка смогла одержать победу в первом сете, однако провалила два последующих, в которых смогла взять лишь два гейма.
Матч продолжался 1 час и 38 минут. Цуренко один раз подала на вылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 3 из 7 брейк-пойнтов.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Первый круг, 20 января
Леся Цуренко – Эшли Барти 7:5, 1:6, 1:6
Напомним, Уильямс уступила 15-летней американке на старте Australian Open.
Также, матч Ястремской на Australian Open перенесли.
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