Цуренко уступила Барти на Australian Open

Украинка провела достойный матч против первой ракетки мира

#Цуренко, #Australian Open, #Барти

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 120) в первом круге Australian Open встречалась с первой ракеткой мира Эшли Барти (WTA 1) из Австралии.

Украинка смогла одержать победу в первом сете, однако провалила два последующих, в которых смогла взять лишь два гейма.

Матч продолжался 1 час и 38 минут. Цуренко один раз подала на вылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 3 из 7 брейк-пойнтов.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Первый круг, 20 января

Леся Цуренко – Эшли Барти 7:5, 1:6, 1:6

Напомним, Уильямс уступила 15-летней американке на старте Australian Open.

Также, матч Ястремской на Australian Open перенесли.