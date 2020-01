Свитолина в четверг будет закрывать игровой день на арене Маргарет Корт

Australian Open. Ястремская проигрывает Возняцки во втором круге

Даяна Ястремская: "Я не особо думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним"

Australian Open. Свитолина выиграла свой стартовый матч на турнире

Результаты матчей среды на Открытом чемпионате Австралии.



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард •

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Филип Крайинович (Сербия) 6-1, 6-4, 6-1

Фабио Фоньини (Италия, 12) – Джордан Томпсон (Австралия) 7-6(4), 6-1, 3-6, 4-6, 7-6(4)

– Фабио Фоньини выиграл свой второй пятисетовый матч подряд (в первом круге обыграл американца Райли Опелку). Итальяснец стал 20-м игроком в Открытой Эре, который оформил как минимум 3 пятисетовых победы на «Шлемах». Далее итальянца ждет матч против 25-й ракетки мира Гвидо Пельи (счет личных встреч 2-2).

– Роджер Федерер записал в свой актив 99 победу на кортах Australian Open. Следующим соперником швейцарца стал 47-я ракетка мира Джон Миллман (счет личных встреч 2-1 в пользу Федерера).

