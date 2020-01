Теннисист, обыгравший Стаховского в квалификации Australian Open, вышел во 2-й круг основной сетки и уже заработал больше, чем за всю карьеру

Даяна Ястремская: "Я не особо думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним"

Australian Open. Свитолина выиграла свой стартовый матч на турнире

Ястремская в среду сыграет с Возняцки на арене имени Маргарет Корт

Australian Open. Ястремская отдала сопернице всего два гейма в стартовом матче

22-летний чилиец Алехандро Табило сегодня впервые выиграл матч в основной сетке турнира Большого Шлема, стартовав в отборочном турнире



В пяти сетах 208-я ракетка мира победил колумбийца Даниэля Галана (186-я ракетка мира и также прошел квалификацию в Мельбурне) 4-6 6-3 6-4 6-7 6-4.

Выход во второй круг принесет Табило 88 000 долларов призовых. Ранее за всю свою одиночную карьеру, которая началась в 2015 году, чилиец заработал 68 000 долларов ($103,288 если считать с парными турнирами). В активе Табило победы лишь на трех фьючерсах, самый крупный из которых с призовым фондом 25 000 долларов.

What a night to remember for 🇨🇱 Alejandro Tabilo!

The World No. 208 has won his first ever Grand Slam main draw match, defeating Galan in five sets 🙌 #AusOpen pic.twitter.com/MAcQFxf6tX

— ATP Tour (@atptour) January 21, 2020