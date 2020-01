Элина Свитолина подарила своей болельщице билет на матч в Австралии

Australian Open. Костенко сыграет в юниорском турнире

Одна из поклонниц первой ракетки Украины получила возможность поболеть за теннисистку на арене имени Маргарет Корт.



Элина Свитолина решила помочь одной из своих болельщиц, которая приехала поддержать её на Открытом чемпионате Австралии.

Девушка из Японии “Eli fan Japan” уже успела побывать на первой игре украинке в Мельбурне против Кэти Бултер.

OK, it’s me and my phone😂 https://t.co/IOy6cqrLrQ

На четвертый игровой день она приобрела билет на стадион Рода Лейвера, однако получила приглашение от Свитолиной прийти и забрать свой билет на арену Маргарет Корт.

DM me your name and I will leave tickets for you at WillCall ! #IWannaHearYourSupport #AusOpen #FamEli 🤗 https://t.co/xGLmwPDera

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 22, 2020