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Теннис

Элина Свитолина подарила своей болельщице билет на матч в Австралии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Одна из поклонниц первой ракетки Украины получила возможность поболеть за теннисистку на арене имени Маргарет Корт.

Элина Свитолина решила помочь одной из своих болельщиц, которая приехала поддержать её на Открытом чемпионате Австралии.

Девушка из Японии “Eli fan Japan” уже успела побывать на первой игре украинке в Мельбурне против Кэти Бултер.

На четвертый игровой день она приобрела билет на стадион Рода Лейвера, однако получила приглашение от Свитолиной прийти и забрать свой билет на арену Маргарет Корт.

В 2017 году еще одна болельщица украинки получила билет на финал турнира в Риме.

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Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина сыграет против американки Лорен Дэвис.

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Источник: btu.org.ua
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