Свитолина поздравила Кенин с победой на Australian Open

Первая ракетка Украины прокомментировала триумф 21-летней американки в Мельбурне.



“Мои огромные поздравления Софии Кенин и её отцу с таким потрясающим достижением”, – написала Свитолина в твиттере.

Huge congratulations to @SofiaKenin and her dad for this amazing achievement 👏🏼👏🏼👏🏼

Также с победой в финале Открытого чемпионата Австралии теннисистку поздравили Бьянка Андрееску, Ким Клийстерс, Шелби Роджерс, Каролин Гарсия, Билли Джин Кинг, Онс Жабер и другие бывшие и действующие игроки.

Congratulations to @SofiaKenin on winning her first grand slam title at the @AustralianOpen. The future of tennis is so bright! #AusOpen #AO2020 #DreamBig https://t.co/BRtFzXpM0E

— Billie Jean King (@BillieJeanKing) February 1, 2020