Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на четвертую позицию

Катарина Завацкая обновила личный рекорд

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Источник – Чемпион.

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг.

После Australian Open в первой десятке произошло несколько перестановок, наиболее важная для нас – плюс одна позиция Элины Свитолиной, которая теперь четвертая.

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Также, украинка Катарина Завацкая обновила личный рекорд и теперь занимает 103 место. Даяна Ястремская и Леся Цуренко опустилась в рейтинге на пять и восемь позиций соответственно.

В тройке лидеров Симона Халеп сместила со второго места Каролину Плішкову.

Рейтинг WTA

03 февраля 2020







1 (1) Эшли Барти (Австралия) 8356 2 (3) Симона Халеп (Румыния) 6101 3 (2) Каролина Плішкова (Чехия) 5290 4 (5) Элина Свитолина (Украина) 4775 5 (7) Белинда Бенчич (Швейцария) 4675 6 (6) Бьянка Андреєску (Канада) 4665 7 (15) София Кенинов (США) 4776 8 (10) Кики Бертенс (Нидерланды) 3965 9 (9) Серена Уильямс (США) 3915 10 (4) Наоми Осака (США) 3626 26(21) Даяна Ястремская (Украина) 1785 87(83) Екатерина Козлова (Украина) 717 103(107) Катарина Завацкая (Украина) 632 120 (117) Леся Цуренко (Украина) 478 159 (157) Ангелина Калинина (Украина) 368 167 (149) Марта Костюк (Украина) 353 228 (239) Дарья Снигур (Украина) 254