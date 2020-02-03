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Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на четвертую позицию

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Катарина Завацкая обновила личный рекорд

#WTA #Свитолина, #Цуренко, #Баррикадная, #Ястремская, #Завацкая

Источник – Чемпион.

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг.

После Australian Open в первой десятке произошло несколько перестановок, наиболее важная для нас – плюс одна позиция Элины Свитолиной, которая теперь четвертая.

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Также, украинка Катарина Завацкая обновила личный рекорд и теперь занимает 103 место. Даяна Ястремская и Леся Цуренко опустилась в рейтинге на пять и восемь позиций соответственно.

В тройке лидеров Симона Халеп сместила со второго места Каролину Плішкову.

Рейтинг WTA
03 февраля 2020

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1 (1) Эшли Барти (Австралия) 8356
2 (3) Симона Халеп (Румыния) 6101
3 (2) Каролина Плішкова (Чехия) 5290
4 (5) Элина Свитолина (Украина) 4775
5 (7) Белинда Бенчич (Швейцария) 4675
6 (6) Бьянка Андреєску (Канада) 4665
7 (15) София Кенинов (США) 4776
8 (10) Кики Бертенс (Нидерланды) 3965
9 (9) Серена Уильямс (США) 3915
10 (4) Наоми Осака (США) 3626
26(21) Даяна Ястремская (Украина) 1785
87(83) Екатерина Козлова (Украина) 717
103(107)  Катарина Завацкая (Украина) 632

120 (117)

 Леся Цуренко (Украина)

478

159 (157)

 Ангелина Калинина (Украина)

368

167 (149)

 Марта Костюк (Украина)

353

228 (239)

Дарья Снигур (Украина)

254
Источник: champion.com.ua
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