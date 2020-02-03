Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на четвертую позицию

Катарина Завацкая обновила личный рекорд
#WTA #Свитолина, #Цуренко, #Баррикадная, #Ястремская, #Завацкая
Источник – Чемпион.
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг.
После Australian Open в первой десятке произошло несколько перестановок, наиболее важная для нас – плюс одна позиция Элины Свитолиной, которая теперь четвертая.
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Также, украинка Катарина Завацкая обновила личный рекорд и теперь занимает 103 место. Даяна Ястремская и Леся Цуренко опустилась в рейтинге на пять и восемь позиций соответственно.
В тройке лидеров Симона Халеп сместила со второго места Каролину Плішкову.
Рейтинг WTA
03 февраля 2020
120 (117)
Леся Цуренко (Украина)
478
159 (157)
Ангелина Калинина (Украина)
368
167 (149)
Марта Костюк (Украина)
353
228 (239)
Дарья Снигур (Украина)
254
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