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Теннис

Монпелье. Стаховский зачехляет ракетку после матча с Эрбером

Евгений НикитюкНет комментариев
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Open Sud de France – ATP Tour 250
Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) •
Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг
Сергей Стаховский (Украина, Q) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) 2-6, 5-7

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Сергей Стаховский потерпел уже четвертое поражение от французского теннисиста.

Соперники провели на корте полтора часа. Во втором сете украинец сумел сравнять счет, уступая 3-5, и отыграл два матчбола в девятом гейме. Далее Стаховскому не удалось защитить еще одну свою подачу и в итоге с пятого матчбола Эрбер оформил победу.

Напомним, что украинец стартовал в Монпелье в квалификации, где выиграл два матча.

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Фото: Open Sud de France.

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Источник: btu.org.ua
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