Монпелье. Стаховский зачехляет ракетку после матча с Эрбером

Украинский теннисист завершает выступление на турнире АТР во Франции.



Open Sud de France – ATP Tour 250

Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) •

Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг

Сергей Стаховский (Украина, Q) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) 2-6, 5-7

Сергей Стаховский потерпел уже четвертое поражение от французского теннисиста.

Соперники провели на корте полтора часа. Во втором сете украинец сумел сравнять счет, уступая 3-5, и отыграл два матчбола в девятом гейме. Далее Стаховскому не удалось защитить еще одну свою подачу и в итоге с пятого матчбола Эрбер оформил победу.

Напомним, что украинец стартовал в Монпелье в квалификации, где выиграл два матча.

