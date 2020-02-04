Монпелье. Стаховский зачехляет ракетку после матча с Эрбером

Сергей Стаховский потерпел уже четвертое поражение от французского теннисиста.
Соперники провели на корте полтора часа. Во втором сете украинец сумел сравнять счет, уступая 3-5, и отыграл два матчбола в девятом гейме. Далее Стаховскому не удалось защитить еще одну свою подачу и в итоге с пятого матчбола Эрбер оформил победу.
Напомним, что украинец стартовал в Монпелье в квалификации, где выиграл два матча.
The look tells you everything you need to know…
😬😅 #OSDF20 pic.twitter.com/gvwD3LPa9n
— Tennis TV (@TennisTV) February 4, 2020
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