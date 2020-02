Монпелье. Монфис в третий раз стал чемпионом турнира

Зимний кубок Европы (U14). Украина сыграет в финальной части турнира

Марта Костюк и Даяна Ястремская рассказали о победе над эстонками в паре

Кубок Федерации. Сборная Украины вышла в плей-офф командного турнира

Кубок Федерации. Костюк и Ястремская приносят сборной Украины победу в матче с Эстонией

Гаэль Монфис выиграл девятый титул АТР в карьере.



Open Sud de France – ATP Tour 250

Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) •

Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Финал

Гаэль Монфис (Франция, 1) – Вашек Поспишил (Канада) 7-5, 6-3

33-летний теннисист пополнил свою коллекцию девятым титулом АТР. Монфис стал девятым французом, который стал чемпионом в Монпелье за 10 лет. Для Гаэля Монфиса это третий титул на этом турнире (2010, 2014).

Французский теннисист в шестой раз обыграл Вашека Поспишила. Канадец боролся за свой первый одиночный титул в карьере.

На пути к титулу Гаэль Монфис также победил таких соперников как Адриан Маннарино, Норберт Гомбош и Филип Крайнович.

THREE for Monfils 👌@Gael_Monfils claims his third Montpellier title with a 7-5 6-3 win over Vasek Pospisil at @OpenSuddeFrance #OSDF20 pic.twitter.com/1aNJyw8rBR

— Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2020