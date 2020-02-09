Монпелье. Монфис в третий раз стал чемпионом турнира

33-летний теннисист пополнил свою коллекцию девятым титулом АТР. Монфис стал девятым французом, который стал чемпионом в Монпелье за 10 лет. Для Гаэля Монфиса это третий титул на этом турнире (2010, 2014).
Французский теннисист в шестой раз обыграл Вашека Поспишила. Канадец боролся за свой первый одиночный титул в карьере.
На пути к титулу Гаэль Монфис также победил таких соперников как Адриан Маннарино, Норберт Гомбош и Филип Крайнович.
THREE for Monfils 👌@Gael_Monfils claims his third Montpellier title with a 7-5 6-3 win over Vasek Pospisil at @OpenSuddeFrance #OSDF20 pic.twitter.com/1aNJyw8rBR
— Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2020
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