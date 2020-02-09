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Теннис

Монпелье. Монфис в третий раз стал чемпионом турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Гаэль Монфис выиграл девятый титул АТР в карьере.

Open Sud de France – ATP Tour 250
Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) •
Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Финал
Гаэль Монфис (Франция, 1) – Вашек Поспишил (Канада) 7-5, 6-3

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33-летний теннисист пополнил свою коллекцию девятым титулом АТР. Монфис стал девятым французом, который стал чемпионом в Монпелье за 10 лет. Для Гаэля Монфиса это третий титул на этом турнире (2010, 2014).

Французский теннисист в шестой раз обыграл Вашека Поспишила. Канадец боролся за свой первый одиночный титул в карьере.

На пути к титулу Гаэль Монфис также победил таких соперников как Адриан Маннарино, Норберт Гомбош и Филип Крайнович.

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Фото: TennisLife.

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Источник: btu.org.ua
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