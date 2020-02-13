Цуренко победила во втором круге турнира в Египте

Матч продолжался 1 час 5 минут
#Цуренко, #Каир
Источник – Чемпион.
Во втором круге турнира ITF в Каире (Египет) украинка Леся Цуренко победила Лесли Керкхове (Нидерланды).
Украинка победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час 5 минут.
В третьем круге турнира украинка сыграет с испанкой Ларой Принят-Весино (150).
Турнир ITF
Каир, Египет
Призовой фонд – $100,000
Второй круг, 13 февраля
Леся Цуренко (129) – Лесли Керкхове (157) 6:2, 6:2
Ранее Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.
Напомним, Снегирь проиграла на старте турнира в Египте.
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