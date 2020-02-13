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Теннис

Цуренко победила во втором круге турнира в Египте

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Матч продолжался 1 час 5 минут

#Цуренко, #Каир

Источник – Чемпион.

Во втором круге турнира ITF в Каире (Египет) украинка Леся Цуренко победила Лесли Керкхове (Нидерланды).

Украинка победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час 5 минут.

В третьем круге турнира украинка сыграет с испанкой Ларой Принят-Весино (150).

Турнир ITF
Каир, Египет
Призовой фонд – $100,000
Второй круг, 13 февраля

Леся Цуренко (129) – Лесли Керкхове (157) 6:2, 6:2

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Ранее Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.

Напомним, Снегирь проиграла на старте турнира в Египте.

Источник: champion.com.ua
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