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Теннис

Санкт-Петербург. Доден обыграла четвёртую сеяную, Бертенс начала защиту титула

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 15:07

Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

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На турнире WTA Premier в России состоялись матчи второго круга

St. Petersburg Ladies Trophy – Premier
Санкт-Петербург, Россия • 10-16 февраля • хард (зал) • $848,000
Действующая чемпионка: Кики Бертенс (Нидерланды)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 1/WC) – Светлана Кузнецова (Россия, WC) 7:6(4), 6:4
Мария Саккари (Греция, 6) – Ализе Корне (Франция, Q) 6:2, 6:4
Осеан Доден (Франция, Q) – Йоханна Конта (Великобритания, 4) 6:3, 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан, 8) – Фиона Ферро (Франция, LL) 6:3, 6:4
Екатерина Александрова (Россия) – Донна Векич (Хорватия, 7) 6:1, 7:5
Петра Квитова (Чехия, 3) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 7:6(1), 1:6, 6:2
Анастасия Потапова (Россия, Q) – Айла Томлянович (Австралия) 7:6(2), 6:3
Кики Бертенс (Нидерланды, 2) – Вероника Кудерметова (Россия) 6:1, 6:2

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Осеан Доден (№159) праздновала вторую победу в карьере над представительницей Топ-20 рейтинга: впервые француженке это удалось в 2017 году, когда она обыграла Доминику Цибулкову (№5) в Мадриде. Доден в пятый раз сыграет в четвертьфинале турнира WTA и впервые на “Премьере”. В последний раз она играла на данной стадии в 2017 году в Вашингтоне.

Анастасия Потапова (№101) впервые сыграет в четвертьфинале турнира категории Premier: ранее 18-летняя россиянка дважды доходила до полуфинала на турнирах International и два раза играла в финалах.

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Четвертьфинальные пары: Бенчич – Саккари, Доден – Рыбакина, Александрова – Квитова, Потапова – Бертенс.

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Источник: btu.org.ua
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