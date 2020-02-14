Санкт-Петербург. Доден обыграла четвёртую сеяную, Бертенс начала защиту титула

Осеан Доден (№159) праздновала вторую победу в карьере над представительницей Топ-20 рейтинга: впервые француженке это удалось в 2017 году, когда она обыграла Доминику Цибулкову (№5) в Мадриде. Доден в пятый раз сыграет в четвертьфинале турнира WTA и впервые на “Премьере”. В последний раз она играла на данной стадии в 2017 году в Вашингтоне.
Анастасия Потапова (№101) впервые сыграет в четвертьфинале турнира категории Premier: ранее 18-летняя россиянка дважды доходила до полуфинала на турнирах International и два раза играла в финалах.