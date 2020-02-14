Санкт-Петербург. Доден обыграла четвёртую сеяную, Бертенс начала защиту титула

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Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"

Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине

На турнире WTA Premier в России состоялись матчи второго круга



St. Petersburg Ladies Trophy – Premier

Санкт-Петербург, Россия • 10-16 февраля • хард (зал) • $848,000

Действующая чемпионка: Кики Бертенс (Нидерланды)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 1/WC) – Светлана Кузнецова (Россия, WC) 7:6(4), 6:4

Мария Саккари (Греция, 6) – Ализе Корне (Франция, Q) 6:2, 6:4

Осеан Доден (Франция, Q) – Йоханна Конта (Великобритания, 4) 6:3, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 8) – Фиона Ферро (Франция, LL) 6:3, 6:4

Екатерина Александрова (Россия) – Донна Векич (Хорватия, 7) 6:1, 7:5

Петра Квитова (Чехия, 3) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 7:6(1), 1:6, 6:2

Анастасия Потапова (Россия, Q) – Айла Томлянович (Австралия) 7:6(2), 6:3

Кики Бертенс (Нидерланды, 2) – Вероника Кудерметова (Россия) 6:1, 6:2

Осеан Доден (№159) праздновала вторую победу в карьере над представительницей Топ-20 рейтинга: впервые француженке это удалось в 2017 году, когда она обыграла Доминику Цибулкову (№5) в Мадриде. Доден в пятый раз сыграет в четвертьфинале турнира WTA и впервые на “Премьере”. В последний раз она играла на данной стадии в 2017 году в Вашингтоне.

Анастасия Потапова (№101) впервые сыграет в четвертьфинале турнира категории Premier: ранее 18-летняя россиянка дважды доходила до полуфинала на турнирах International и два раза играла в финалах.

Четвертьфинальные пары: Бенчич – Саккари, Доден – Рыбакина, Александрова – Квитова, Потапова – Бертенс.

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