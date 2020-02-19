Костюк и Снегирь успешно стартовали на турнире в Египте

Костюк и Снегирь пробились в следующий круг турнира
#Костюк #Снегирь
Источник – Чемпион.
Украинские теннисистки Марта Костюк и Дарья Снигур успешно стартовали на турнире ITF в Каире.
Марта Костюк (168) в первом круге обыграла вторую ракетку турнира Варвару Грачеву (103) из России.
В свою очередь Дарья Снигур (231) в двохгодинному матче победила австрийку Юлию Грабер (226)
Zed women’s Open Tennis 60k – ITF World Tennis Tour
Каир, Египет
Призовой фонд – $60,000
Хард
Первый круг, 18 февраля
Марта Костюк – Варвара Грачева 6:2, 6:2
Дарья Снегирь – Юлия Грабер 1:6, 6:4, 6:3
Напомним, Цуренко проиграла в финале турнира в Египте.
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