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Теннис

Костюк и Снегирь успешно стартовали на турнире в Египте

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Костюк и Снегирь пробились в следующий круг турнира

#Костюк #Снегирь

Источник – Чемпион.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Дарья Снигур успешно стартовали на турнире ITF в Каире.

Марта Костюк (168) в первом круге обыграла вторую ракетку турнира Варвару Грачеву (103) из России.

В свою очередь Дарья Снигур (231) в двохгодинному матче победила австрийку Юлию Грабер (226)

Zed women’s Open Tennis 60k – ITF World Tennis Tour
Каир, Египет
Призовой фонд – $60,000
Хард
Первый круг, 18 февраля

Марта Костюк – Варвара Грачева 6:2, 6:2

Дарья Снегирь – Юлия Грабер 1:6, 6:4, 6:3

Напомним, Цуренко проиграла в финале турнира в Египте.

Источник: champion.com.ua
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