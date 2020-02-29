Доха. Се и Стрыцова выиграли третий титул в сезоне

В финальном матче лидеры посева Се Шувэй и Барбора Стрыцова обыграли канадку Габриэлу Дабровски и Елену Остапенко из Швеции – 6:2, 5:7, 10-2. Теннисистки выиграли 17 из 18 матчей в этом году и оформили третий титул: в январе они стали чемпионками в Брисбене, а на прошлой неделе в Дубае.
Се и Стрыцова стали лишь второй парой, которой удалось победить на турнирах в Дубае и Дохе за один сезон. В 2012 году чемпионками данных соревнований становились американки Лайза Рэймонд и Лизель Хубер.
Благодаря победе на Qatar Total Open в следующий понедельник Се Шувэй спустя месяц вернётся на первое место в парном рейтинге. 34-летняя тайванька в четвёртый раз станет первой ракеткой мира.