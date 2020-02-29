Доха. Се и Стрыцова выиграли третий титул в сезоне

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Qatar Total Open – Premier 5

Доха, Катар • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,240,445

Сетка турнира: парный разряд

В финальном матче лидеры посева Се Шувэй и Барбора Стрыцова обыграли канадку Габриэлу Дабровски и Елену Остапенко из Швеции – 6:2, 5:7, 10-2. Теннисистки выиграли 17 из 18 матчей в этом году и оформили третий титул: в январе они стали чемпионками в Брисбене, а на прошлой неделе в Дубае.

Путь к победе:

R32: BYE

R16: Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) 6:2, 6:2

QF: Белинда Бенчич/София Кенин (Швейцария/США) 6:4, 6:2

SF: Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 4) 6:4, 4:6, 12-10

FR: Габриэла Дабровски/Елена Остапенко (Канада/Латвия, 6) 6:2, 5:7, 10-2

Се и Стрыцова стали лишь второй парой, которой удалось победить на турнирах в Дубае и Дохе за один сезон. В 2012 году чемпионками данных соревнований становились американки Лайза Рэймонд и Лизель Хубер.

Благодаря победе на Qatar Total Open в следующий понедельник Се Шувэй спустя месяц вернётся на первое место в парном рейтинге. 34-летняя тайванька в четвёртый раз станет первой ракеткой мира.



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Фото: Daniel Kopatsch.