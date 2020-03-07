Лион. Костюк и Кужмова обыграли третьих сеяных на пути в четвертьфинал

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Лион. Костюк и Кужмова будут бороться за выход в парный финал

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Украинка Марта Костюк и её напарница Виктория Кужмова из Словакии успешно стартовали на турнире WTA во Франции.



Open 6ème Sens – International

Лион, Франция • 2-8 марта • хард (зал) • $275,000

Сетка турнира: парный разряд

Первый круг

Марта Костюк/Виктория Кужмова (Украина/Словакия) – Оксана Калашникова/Валерия Савиных (Грузия/Россия, 3) 6-2, 6-1

Поединок продолжался меньше часа. Костюк и Кужмова оформили по 2 брейка в каждом сете и защитили все геймы на своей подаче.

В 1/4 финала Марта Костюк и Виктория Кужмова встретятся с дуэтом из Беларуси Вера Лапко / Лидия Морозова.

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