Стаховский и Молчанов одержали первую победу на Кубке Дэвиса
#Украина, #Кубок Дэвиса
Источник – Чемпион.
Сегодня, 7 марта, в Запорожье состоялся третий матч плей-офф Первой Мировой группы противостояния между Украиной и Тайванем.
Сергей Стаховский и Денис Молчанов в паре завоевали для сборной Украины первое очко в матчевой встрече Кубка Дэвиса против Тайваня.
Украинцы в трех сетах не без проблем переиграли тайваньский дуэт Сеет Чэн-Пэн / Ян Цун Хуа.
Кубок Дэвиса
Плей-офф Первой Мировой группы
Украина – Тайвань
Третий матч
07 марта
Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Сеет Чэн-Пэн / Ян Цун Хуа– 6:7(4), 6:4, 6:3
Ранее Стаховский потерпел поражение от Чун Син Ценга.
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