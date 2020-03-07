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Теннис

Стаховский и Молчанов одержали первую победу на Кубке Дэвиса

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Стаховский и Молчанов одержали первую победу на Кубке Дэвиса

#Украина, #Кубок Дэвиса

Источник – Чемпион.

Сегодня, 7 марта, в Запорожье состоялся третий матч плей-офф Первой Мировой группы противостояния между Украиной и Тайванем.

Сергей Стаховский и Денис Молчанов в паре завоевали для сборной Украины первое очко в матчевой встрече Кубка Дэвиса против Тайваня.

Украинцы в трех сетах не без проблем переиграли тайваньский дуэт Сеет Чэн-Пэн / Ян Цун Хуа.

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Кубок Дэвиса
Плей-офф Первой Мировой группы
Украина – Тайвань
Третий матч
07 марта

Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Сеет Чэн-Пэн / Ян Цун Хуа– 6:7(4), 6:4, 6:3

Ранее Стаховский потерпел поражение от Чун Син Ценга.

Источник: champion.com.ua
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