Стаховский до Гвоздика: Россия с радостью тебя заберет

Источник – Трибуна.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский считает, что Александра Гвоздика с радостью примут в России.

О цем теннисист заявил в интервью Трибуне.

“Чудак, если у тебя такие взгляды, то Россия с радостью тебя заберет. Или ДНР. Бери паспорт и давай. Ты же считаешь Украину настолько некорректной страной”, – отметил Стаховский.

Напомним, летом 2019 года Александр Гвоздик заявил, что Россия не нападала на Украину, после чего Сергей Стаховский остро осудил слова боксера.

Ранее Стаховский признался, что не смотрит боев украинских боксеров Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко и отписался от них в Instagram. Также Стаховский отметил, что Зеленский – это лишь популизм.