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Теннис

Стаховский до Гвоздика: Россия с радостью тебя заберет

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Источник – Трибуна.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский считает, что Александра Гвоздика с радостью примут в России.

О цем теннисист заявил в интервью Трибуне.

“Чудак, если у тебя такие взгляды, то Россия с радостью тебя заберет. Или ДНР. Бери паспорт и давай. Ты же считаешь Украину настолько некорректной страной”, – отметил Стаховский.

Напомним, летом 2019 года Александр Гвоздик заявил, что Россия не нападала на Украину, после чего Сергей Стаховский остро осудил слова боксера.

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Ранее Стаховский признался, что не смотрит боев украинских боксеров Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко и отписался от них в Instagram. Также Стаховский отметил, что Зеленский – это лишь популизм.

Источник: champion.com.ua
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