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Теннис

Карла Суарес-Наварро: “Думаю, что в этом году мы ещё сможем сыграть в теннис”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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В конце прошлого года Суарес-Наварро объявила, что этот сезон станет для неё последним в карьере. Однако с начала марта теннисный сезон остановлен из-за пандемии коронавируса.

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“Я услышала об отмене турнира в Индиан-Уэллс, когда лежала в джакузи в отеле и увидела твит от Белинды Бенчич. Я проверила свою почту и увидела письмо от WTA. Я была шокирована. Затем я подошла к своей команде и сначала они думали, что это шутка.

Мы позвонили в туристическое агенство, чтобы купить билеты в Барселону, и вернулись домой. Через три-четрые дня
сообщили, что и турнир в Майами тоже отменили. Мы решили, что я отправлюсь домой на Канарские острова и буду там. Сейчас со мной только мои родители и брат.

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На данный момент я пока отдыхаю и мы планировали с командой возобновить тренировки с 30 марта, но из-за введённого карантина они не могут сюда приехать. Раньше мы планировали вернуться к Мадриду, моему самому любимому турниру, но, к сожалению, этого уже не будет. Безусловно, сложилась очень непростая ситуация, здоровье людей – это самое главное, поэтому мы должны это принять. Это очень серьёзный вопрос.

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Пока я не собираюсь менять свои планы на завершение карьеры. Думаю, что в этом году мы ещё сможем сыграть в теннис. Если этого не произойдёт, то, наверное, я завершу карьеру в Мадриде в следующем году”.

> ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

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Источник:
www.eurosport.es

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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