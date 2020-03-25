Роджер Федерер пожертвует более одного миллиона долларов нуждающимся из-за коронавируса

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Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня

Теннисист и его семья сделают благотворительный взнос.



Четвертая ракетка мира сообщил об этом в соцсетях.

«Это трудные времена для каждого и никто не должен быть забыт. Мирка и я со своей стороны лично решили сделать взнос в 1 миллион швейцарских франков (около $1 021 000 млн) для тех семей в Швейцарии, которые сейчас наиболее уязвимы. Наш вклад – это только начало. Мы надеемся, что другие также захотят присоединиться и помочь еще большему количеству семей, которые в этом нуждаются. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис! Будьте здоровы!».

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Ранее швейцарский теннисист обратился к жителям страны с просьбой следовать рекомендациям правительства и оставаться дома. В Швейцарии на сегодня зарегистрировано почти 10,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией (145 – с летальным исходом).

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pic.twitter.com/l0bnPPKEQe — Roger Federer (@rogerfederer) March 25, 2020

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Фото: Getty Images.