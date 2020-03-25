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Теннис

Роджер Федерер пожертвует более одного миллиона долларов нуждающимся из-за коронавируса

Евгений НикитюкНет комментариев
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Теннисист и его семья сделают благотворительный взнос.

Четвертая ракетка мира сообщил об этом в соцсетях.

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«Это трудные времена для каждого и никто не должен быть забыт. Мирка и я со своей стороны лично решили сделать взнос в 1 миллион швейцарских франков (около $1 021 000 млн) для тех семей в Швейцарии, которые сейчас наиболее уязвимы. Наш вклад – это только начало. Мы надеемся, что другие также захотят присоединиться и помочь еще большему количеству семей, которые в этом нуждаются. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис! Будьте здоровы!».

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Ранее швейцарский теннисист обратился к жителям страны с просьбой следовать рекомендациям правительства и оставаться дома. В Швейцарии на сегодня зарегистрировано почти 10,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией (145 – с летальным исходом).

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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