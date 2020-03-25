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Теннис

У легендарного украинского теннисиста умерла бабушка

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Андрей Медведев прокомментировал весомую потерю в жизни

#Медведев

Источник – Чемпион.

У украинского теннисиста Андрея Медведева умерла бабушка.

Об этом теннисист сообщил в Facebook.

“Друзья, кто может, помяните сегодня добрым словом Светлого Человека, ветерана войны и труда: Григорьеву Нину Павловну 31.12.1922 – 25.03.2020. Маму моей Мамы, мою и Наташину любимую Бабушку, любимую прабабушку Сергея, Димы, Кати и Саши

Погас яркий луч любви, верности, доброты, преданности и порядочности в наших жизнях … Нам будет тебя очень не хватать … Покойся с миром, моя любимая Бусинка … пусть Господь встретит тебя как родную дочь и пусть земля тебе будет пухом”, – написал Медведев.

Напомним, первый теннисист заболел на коронавирус.

Источник: champion.com.ua
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