У легендарного украинского теннисиста умерла бабушка

Андрей Медведев прокомментировал весомую потерю в жизни

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Источник – Чемпион.

У украинского теннисиста Андрея Медведева умерла бабушка.

Об этом теннисист сообщил в Facebook.

“Друзья, кто может, помяните сегодня добрым словом Светлого Человека, ветерана войны и труда: Григорьеву Нину Павловну 31.12.1922 – 25.03.2020. Маму моей Мамы, мою и Наташину любимую Бабушку, любимую прабабушку Сергея, Димы, Кати и Саши

Погас яркий луч любви, верности, доброты, преданности и порядочности в наших жизнях … Нам будет тебя очень не хватать … Покойся с миром, моя любимая Бусинка … пусть Господь встретит тебя как родную дочь и пусть земля тебе будет пухом”, – написал Медведев.