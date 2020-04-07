Стаховский – об Олимпиаде-2012: У нас половина чиновников были одеты с иголочки, а я ходил в майках на два размера больше

Теннисист – о финансировании украинских спортсменов

#Стаховский

Источник – Tribuna.com.

Украинский теннисист Сергей Стаховский имел проблемы в финансировании при подготовке на Олимпиаду 2012 года в Лондоне.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Из собственного опыта помню. Сказали, что финансирование спортсменов при подготовке на Олимпиаду в Лондоне было 100%, все деньги были выделены.

Когда я увидел эту сумму, то я увеличил количество наших атлетов в Лондоне вдвое – со 102 до 200. Я поделил эту сумму на 200 человек и там получилось по 30 тысяч долларов в год на каждого, а я их не видел в глаза.

Когда я приехал забирать олимпийскую экипировку, то мне сказали: У нас остались только размеры М и XXL. Я говорю: В смысле? Вы хотели, чтобы я за полгода написал вам свои размеры и наф*га? Чтобы я приехал и мне сказали, что у вас нет?

Зато у нас половина чиновников были одеты с иголочки, у всех был хороший размер, а я ходил в майках на два размера больше”, – сказал Стаховский.