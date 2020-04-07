Тьерри Асьон: “Когда ограничения снимут, мы должны быть готовы возобновить игру”

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Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

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Роджер Федерер – победитель турнира первых ракеток мира в ATP

Голосование: Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Турнир первых ракеток мира

Тренер и директор турнира ATP в Лионе – об организации летнего Тура во Франции и проведении Ролан Гаррос этой осенью.



«Для тенниса это ужасно, что полностью остановлены все соревнования. Конечно, есть вещи и важнее, чем теннис, но для самого спорта это трудно. Дело может пойти так, что до декабря мы не сможем играть, такое возможно».

По мнению экс-теннисиста, если бы соревнования в теннисном календаре продолжились, то главные титулы сезона среди мужчин достались бы первой и второй ракеткам мира.

«Думаю, что Новак Джокович был готов выиграть еще два турнира Большого Шлема в этом году, а Рафаэль Надаль – Ролан Гаррос, поэтому пауза в Туре не принесла им ничего хорошего в плане рекордов. Думаю, что всем важно играть на Больших Шлемах, особенно это важно для Надаля и Джоковича, чтобы они оба сыграли на US Open и Ролан Гаррос в этом году. Пауза в Туре создает свои последствия для всех игроков: и для тех, кто стремится переписать историю, и для тех, кто играет, чтобы было что поесть».

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Асьон также прокомментировал решение французской теннисной федерации перенести грунтовый мэйджор на сентябрь-октябрь. Таким образом, Ролан Гаррос будет стартовать через неделю после запланированного на август-сентябрь US Open.

«Я не могу себе представить, что Роджер Федерер пропустит Ролан Гаррос ради Кубка Лейвера, если честно. Даже на миг не могу это представить», – комментирует Асьон совпадение в датах французского Шлема и еще 10 турниров в календаре ATP / WTA, в том числе и Кубка Лейвера.

«Не могу себе такое представить, что игроки отдадут предпочтение Кубку Лейвера, а не Открытому чемпионату Франции. Если так, то я не знаю, что сказать. Да, они могут так поступить. Думаю, что каждый может делать так, как он хочет, это же его карьера».

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Еще в 70-х годах прошлого века топ-теннисисты, среди которых Бьорн Борг, Крис Эверт, Род Лейвер, Мартина Навратилова выступали на выставочном турнире World Team Tennis в США, а не на Шлеме в Париже. Так, двукратный чемпион Ролан Гаррос Борг два сезона отыграл на показательном чемпионате, после чего возобновил выступления во Франции, где выиграл еще 4 трофея. Сейчас турнир World Team Tennis, одним из организаторов которого является Билли Джин Кинг, проходит в июле – августе и не совпадает с датами турниров серии Grand Slam.

«Если честно, я понимаю, что такие обсуждения нужно вести в приватной обстановке, что есть экономические факторы. Пускай это и были даты Кубка Лейвера на протяжении последних трех лет, все равно для тенниса важнее «мэйджоры». То, что на их дату перенесли Ролан Гаррос, – это было хорошее решение, но реализовали его, возможно, не совсем красиво. В любом случае, в теннисе сейчас важнее всего Большие Шлемы. Я уверен, что теннисисты поедут играть на Ролан Гаррос. Если нет, то это их выбор, но я француз и мыслю с такой точки зрения».

Для подготовки теннисистов к борьбе на грунтовом покрытии этой осенью Асьон планирует организовать серию летних национальных соревнований на юге Франции.

«Мы постараемся организовать Тур и использовать его для тех, кому выступления сейчас нужны больше всего, – отметил в интервью экс-теннисист. – Для французского тенниса будет создан фонд солидарности. Проводя соревнования, мы также поможем местному туризму, который сегодня очень страдает».

Тем не менее, гарантий, что провести такой тур будет возможно, учитывая ситуацию в стране, у Асьона нет.

«Игроки спрашивают меня о временных рамках и я отвечаю им, что я не премьер-министр и не министр внутренних дел. Оптимизм по поводу всей ситуации присутствует, поэтому я считаю, что нам нужно быть готовыми возобновить игру, когда ограничения будут сняты. Мы должны быть начеку. И, конечно, мы будем действовать в полном сотрудничестве с французской теннисной федерацией».

Среди участников организаторы хотят увидеть французских топ-теннисистов, которые уже проявили интерес к инициативе Асьона.

«Я успел пообщаться с такими игроками, например, как Жо-Вилфрид Цонга (подопечный Асьона), Люка Пуй, Жереми Шарди и Грегуар Баррере. И все они заинтересованы выступить на соревнованиях. В ближайшее время я свяжусь и с другими теннисистами».

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Фото: openparc.com.