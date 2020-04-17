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Теннис

Свитолина примет участие в онлайн-турнире

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Элина Свитолина примет участие в необычном турнире

#Свитолина, #теннис

Источник – espreso.tv.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в список теннисистов, которые примут участие в виртуальном турнире под эгидой организаторов Mutua Madrid Open.

Об этом сообщает Mutua Madrid Open y instagram.

Благотворительный турнир состоится в конце апреля.

За победу в Открытом чемпионате Испании будут бороться такие известные теннисисты, как Энди Маррей, Люка Пуй, Анжелик Кербер, Карла Суарес Наварро, Рафаэль Надаль, Джон Ізнер, Кики Бертенс, Фиона Ферро, Давид Гоффен, Карен Хачанов, Кристина Младеновіч, Эжени Бушар, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Виктория Азаренко, Мэдисон Киз, Александр Зверев, Диего Шварцман и Джоанна Конта.

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Here we go! 🚀 @alexzverev123, @elisvitolina, @dieschwartzman and @johannakonta sign up for the #MMOPEN Virtual Pro! 🎾 . #PlayAtHome 🎮

Публикация вот #MMOPEN (@mutuamadridopen) 17 Апр 2020 в 2:59 PDT

Напомним, Свитолина поблагодарила пожарным, которые работают в Чернобыльской зоне.

Источник: champion.com.ua
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