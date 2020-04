Свитолина проиграла Конте и завершила выступление на виртуальном турнире

Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису

Украинская теннисистка выбывает из борьбы в рамках виртуального турнира.



Mutua Madrid Open Virtual Pro • 27-30 апреля

Составы групп: женский турнир • мужской турнир

Групповой этап. Второй тур

Элина Свитолина (Украина, 2) – Йоханна Конта (7) 2-4

Вчера украинка потерпела поражение в виртуальном поединке против Сораны Кырсти, а сегодня не смогла обыграть Викторию Азаренко.

Таким образом, в четвертьфинал соревнований из этой группы вышли Сорана Кырстя и Йоханна Конта.

Here are the quarter-final clashes at the #MMOPEN Virtual Pro

🇫🇷 @fioferro vs 🇭🇷 @DonnaVekic

🇷🇴 @sorana_cirstea vs 🇨🇦 @Bandreescu_

🇩🇰 @CaroWozniacki vs 🇬🇧 @JohannaKonta

🇳🇱 @kikibertens vs 🇨🇭 @BelindaBencic #PlayAtHome 🎮 | @WTA pic.twitter.com/00gkmbDUpB

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2020