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Теннис

Свитолина проиграла Конте и завершила выступление на виртуальном турнире

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 10:32

Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису

25.04.20 20:14

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

23.04.20 14:58

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

22.04.20 18:39

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Украинская теннисистка выбывает из борьбы в рамках виртуального турнира.

Mutua Madrid Open Virtual Pro • 27-30 апреля
Составы групп: женский турнир • мужской турнир

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Групповой этап. Второй тур
Элина Свитолина (Украина, 2) – Йоханна Конта (7) 2-4

Вчера украинка потерпела поражение в виртуальном поединке против Сораны Кырсти, а сегодня не смогла обыграть Викторию Азаренко.

Таким образом, в четвертьфинал соревнований из этой группы вышли Сорана Кырстя и Йоханна Конта.

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Источник: btu.org.ua
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