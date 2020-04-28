Свитолина проиграла Конте и завершила выступление на виртуальном турнире

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Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису
25.04.20 20:14
Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя
23.04.20 14:58
"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA
22.04.20 18:39
Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"
Украинская теннисистка выбывает из борьбы в рамках виртуального турнира.
Mutua Madrid Open Virtual Pro • 27-30 апреля
Составы групп: женский турнир • мужской турнир
Групповой этап. Второй тур
Элина Свитолина (Украина, 2) – Йоханна Конта (7) 2-4
Вчера украинка потерпела поражение в виртуальном поединке против Сораны Кырсти, а сегодня не смогла обыграть Викторию Азаренко.
Таким образом, в четвертьфинал соревнований из этой группы вышли Сорана Кырстя и Йоханна Конта.
Here are the quarter-final clashes at the #MMOPEN Virtual Pro
🇫🇷 @fioferro vs 🇭🇷 @DonnaVekic
🇷🇴 @sorana_cirstea vs 🇨🇦 @Bandreescu_
🇩🇰 @CaroWozniacki vs 🇬🇧 @JohannaKonta
🇳🇱 @kikibertens vs 🇨🇭 @BelindaBencic #PlayAtHome 🎮 | @WTA pic.twitter.com/00gkmbDUpB
— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2020
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