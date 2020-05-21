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Теннис

Ціціпас: Нас каждый год надо сажать на карантин – это полезно для планеты

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Шестая ракетка мира прокомментировал карантин через коронавирус

#Ціціпас

Источник – reuters.com.

Для природы полезно каждый год сажать человечество на карантин.

Такое мнение высказал шестая ракетка мира грек Стефанос Ціціпас.

“Я считаю, что нас каждый год надо сажать на карантин – это полезно для природы, для планеты, для окружающей среды. Жизнь – постоянное движение, и у нас нет времени на семью, на общение с родными. Сейчас есть такая возможность. Я будто вернулся в прошлое, когда был маленьким и мало путешествовал”, – сказал Ціціпас.

Напомним, Стаховский назвал лучшего футболиста Динамо.

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Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

Источник: champion.com.ua
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