Ціціпас: Нас каждый год надо сажать на карантин – это полезно для планеты

Шестая ракетка мира прокомментировал карантин через коронавирус
#Ціціпас
Источник – reuters.com.
Для природы полезно каждый год сажать человечество на карантин.
Такое мнение высказал шестая ракетка мира грек Стефанос Ціціпас.
“Я считаю, что нас каждый год надо сажать на карантин – это полезно для природы, для планеты, для окружающей среды. Жизнь – постоянное движение, и у нас нет времени на семью, на общение с родными. Сейчас есть такая возможность. Я будто вернулся в прошлое, когда был маленьким и мало путешествовал”, – сказал Ціціпас.
Напомним, Стаховский назвал лучшего футболиста Динамо.
Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.
Источник: champion.com.ua