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Даяна Ястремская: “Моя песня – это часть личной истории, которую я хотела записать и оставить позади”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“У меня был жизненный опыт, как у всех девушек он бывает, история, связанная с одним
парнем, – рассказывает Ястремская о создании своей дебютной песни”.

Напомним, что Даяна Ястремская недавно презентовала свой сольный трек, который записала во время паузы в теннисном сезоне.

“И вот однажды я лежала и мне в голову пришла идея, что я должна записать песню. Я решила написать её не только для себя, но и для других девушек. В студии я провела целых 7 часов. Я бы лучше сыграла за день 3 матча, чем записывалась бы в студии. Планирую ли я записать еще одну песню? Пока нет, а в будущем, посмотрим. Это было очень неожиданно для всех, даже для моих друзей. Это часть личной истории, которую я хотела высказать в песне и оставить позади. А вот по поводу создания мультиков, то у меня есть некоторые идеи, я попробую их реализовать и, надеюсь, вы скоро их увидите”.

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Источник: btu.org.ua
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