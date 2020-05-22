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В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

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В Венгрии сегодня проходит первый игровой день выставочных соревнований “Budapest Kupa”.



Формат турнира предполагает групповой этап (2 группы, в каждой по 3 пары теннисист + теннисистка), в рамках которого состоятся матчи в одиночном разряде, а также в миксте. В пятницу и субботу пройдут поединки в группах, а в воскресенье будут сыграны матчи за “бронзу” (между дуэтами, которые займут вторые места в группах), а также финал между победителями групп.

ДЕНЬ 1. СИНЯЯ ГРУППА

1-й матч: Сергей Стаховский – Петер Надь 4-1, 1-4, 2-4

2-й матч: Анна Бондар – Тимеа Бабош

3-й матч: Сергей Стаховский / Анна Бондар – Петер Надь / Тимеа Бабош

Стаховский проиграл в своем стартовом матче на турнире в Будапеште https://t.co/sWuOARsQtY pic.twitter.com/oHIR3eECke — Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) May 22, 2020

Nagy Péter 14 41 42-re verte Sergiy Stakhovskyt a Budapest Kupa első meccsén. Most Drahota-Szabó Dorka következik Bondár Anna ellen, utóbbinak győznie kell ahhoz, hogy a vegyes párosra maradjon tét.

Peter Nagy def @Stako_tennis 14 41 42 pic.twitter.com/GzwvkP0Yan — HUNtennis (@HUNgarianTENNIS) May 22, 2020

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