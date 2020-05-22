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Теннис

Стаховский проиграл в своем стартовом матче на турнире в Будапеште

Евгений НикитюкНет комментариев
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В Венгрии сегодня проходит первый игровой день выставочных соревнований “Budapest Kupa”.

Формат турнира предполагает групповой этап (2 группы, в каждой по 3 пары теннисист + теннисистка), в рамках которого состоятся матчи в одиночном разряде, а также в миксте. В пятницу и субботу пройдут поединки в группах, а в воскресенье будут сыграны матчи за “бронзу” (между дуэтами, которые займут вторые места в группах), а также финал между победителями групп.

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ДЕНЬ 1. СИНЯЯ ГРУППА
1-й матч: Сергей Стаховский – Петер Надь 4-1, 1-4, 2-4
2-й матч: Анна Бондар – Тимеа Бабош
3-й матч: Сергей Стаховский / Анна Бондар – Петер Надь / Тимеа Бабош

ССЫЛКА НА ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ

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Источник: btu.org.ua
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