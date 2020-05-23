Стаховский проиграл во втором матче на Кубке Будапешта

В первой игре украинец также проиграл
#Стаховский, #Фучович, #Бондарь, #Budapest Kupa
Источник – Чемпион.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл Мартон Фучовичу во втором матче на Кубке Будапешта.
Украинец выступает в паре с Анной Бондарь.
По регламенту турнира, каждый участник пары играет одиночный матч, а потом пара играет в миксте.
Budapest Kupa
23 мая
Мартон Фучович – Сергей Стаховский 4:1, 4:2
Партнерша Сергея по команде во втором матче победила Фанни Столлар – 4:3, 4:0.
Напомним, Стаховский уступил на старте турнира в Будапеште.
Источник: champion.com.ua