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Теннис

Стаховский проиграл во втором матче на Кубке Будапешта

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В первой игре украинец также проиграл

#Стаховский, #Фучович, #Бондарь, #Budapest Kupa

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл Мартон Фучовичу во втором матче на Кубке Будапешта.

Украинец выступает в паре с Анной Бондарь.

По регламенту турнира, каждый участник пары играет одиночный матч, а потом пара играет в миксте.

Budapest Kupa
23 мая

Мартон Фучович – Сергей Стаховский 4:1, 4:2

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Партнерша Сергея по команде во втором матче победила Фанни Столлар – 4:3, 4:0.

Напомним, Стаховский уступил на старте турнира в Будапеште.

Источник: champion.com.ua
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