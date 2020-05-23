Стаховский проиграл во втором матче на Кубке Будапешта

В первой игре украинец также проиграл

#Стаховский, #Фучович, #Бондарь, #Budapest Kupa

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл Мартон Фучовичу во втором матче на Кубке Будапешта.

Украинец выступает в паре с Анной Бондарь.

По регламенту турнира, каждый участник пары играет одиночный матч, а потом пара играет в миксте.

Budapest Kupa

23 мая

Мартон Фучович – Сергей Стаховский 4:1, 4:2

Партнерша Сергея по команде во втором матче победила Фанни Столлар – 4:3, 4:0.

Напомним, Стаховский уступил на старте турнира в Будапеште.