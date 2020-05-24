Стаховский и Бондар проиграли в миксте на групповом этапе турнира в Будапеште

Новости

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"

Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая ответили на вопросы теннисной викторины (ВИДЕО)

Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур

В столице Венгрии проходит второй игровой день на показательных соревнованиях.



Матчи субботы с участием Сергея Стаховского

1-й матч: Сергей Стаховский – Мартон Фучович 1-4, 2-4

2-й матч: Анна Бондар – Фанни Штоллар 4-3, 4-0

3-й матч: Стаховский / Бондар – Фучович / Штоллар 4-2, 1-4, 6-10

Желтая группа: Балаш / Надь; Пирош / Галфи; Марожан / Яни.

Синяя группа: Фучович / Штоллар; СТАХОВСКИЙ / Бондар; Надь / Бабош.

По итогам этой матчевой встречи Мартон Фучович и Фанни Штоллар гарантировали себе выход в финал, а в матче за “бронзу” сыграют Тимеа Бабош и Петер Надь.

Stollár Fanny és Fucsovics Marci párosa 24 41 10-6-ra nyert a Bondár Anna/Sergiy Stakhovsky páros ellen és bejutott a Budapest Kupa döntőjébe.@fannystollar @Stako_tennis pic.twitter.com/z9UECKHlP5 — HUNtennis (@HUNgarianTENNIS) May 23, 2020

Формат турнира предполагает групповой этап (2 группы, в каждой по 3 пары теннисист + теннисистка), в рамках которого состоятся матчи в одиночном разряде, а также в миксте. В пятницу и субботу пройдут поединки в группах, а в воскресенье будут сыграны матчи за “бронзу” (между дуэтами, которые займут вторые места в группах), а также финал между победителями групп.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: Hungarian Tennis.