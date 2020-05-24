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Теннис

Стаховский и Бондар проиграли в миксте на групповом этапе турнира в Будапеште

Евгений НикитюкНет комментариев
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В столице Венгрии проходит второй игровой день на показательных соревнованиях.

Матчи субботы с участием Сергея Стаховского
1-й матч: Сергей Стаховский – Мартон Фучович 1-4, 2-4
2-й матч: Анна Бондар – Фанни Штоллар 4-3, 4-0
3-й матч: Стаховский / Бондар – Фучович / Штоллар 4-2, 1-4, 6-10

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Желтая группа: Балаш / Надь; Пирош / Галфи; Марожан / Яни.
Синяя группа: Фучович / Штоллар; СТАХОВСКИЙ / Бондар; Надь / Бабош.

По итогам этой матчевой встречи Мартон Фучович и Фанни Штоллар гарантировали себе выход в финал, а в матче за “бронзу” сыграют Тимеа Бабош и Петер Надь.

Формат турнира предполагает групповой этап (2 группы, в каждой по 3 пары теннисист + теннисистка), в рамках которого состоятся матчи в одиночном разряде, а также в миксте. В пятницу и субботу пройдут поединки в группах, а в воскресенье будут сыграны матчи за “бронзу” (между дуэтами, которые займут вторые места в группах), а также финал между победителями групп.

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Фото: Hungarian Tennis.

Источник: btu.org.ua
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