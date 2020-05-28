Доминик Тим: “Во время паузы в сезоне я читаю биографию Рафаэля Надаля”

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О карантине в Австрии и своем досуге

“Здесь мы 6 недель были на строгом карантине. Это был трудный период и абсолютно новый. Ты просыпаешься и ничем не занимаешься. Зато я все время был здоров и был в хорошем физическом состоянии. Это тоже что-то новое и интересное. Уже больше 5 недель в Австрии у нас есть возможность тренироваться, поэтому я давно занимаюсь. Я ничего не делал 2-2,5 недели, серьезно, вообще ничего. Лежал на диване, играл в PlayStation и набирал вес (смеется). После этого я начал бегать и делать какие-то упражнения дома, чтобы поддерживать свою форму, чтобы потом мне не нужно было начинать все с нуля. Конечно, было неплохо остановиться на время. Последние 15-10 лет я переходил от одной игровой недели к другой. Поэтому здорово было получить перерыв, так что, все было не так уж и плохо.

Первые недели дома я все думал, а где бы я сейчас играл, в какой точке мира. После этого я просто перестал об этом задумываться. Вчера я как раз смотрел на “Евроспорте” матчи прошлых лет на Ролан Гаррос. И я вновь об этом вспомнил, что сейчас я бы играл в Париже. Конечно, это грустно, но может быть, мы еще там сыграем в этом году, кто знает.

Во время карантина не было такого, чтобы я что-то новое узнал о себе. Я не умел готовить до карантина и после карантина тоже не умею (смеется). Было здорово провести время с семьей, со своей собакой, почитать книги, делать то, на что не хватает времени во время сезона. Что я читал? Биографии, книги в криминальном жанре. Вот сейчас я как раз читаю биографию Рафаэля Надаля, до этого читал биографии футболистов, книгу Мишель Обамы. Очень интересно”.

О возвращении на корты и выставочных соревнованиях

“Мы общались с моим тренером, Николасом Массу, по FaceTime и практически каждый день обменивались сообщениями. Я надеюсь, что он вскоре сможет приехать в Европу из Южной Америки, пока нет никакой конкретики, когда это может произойти. Сейчас у нас идет турнир в Австрии, который должен был начаться в понедельник. Но последние два дня был сплошной дождь. Сегодня погода нормальная, так что я сыграю. У меня никогда не было такого длительного периода без матчей. Каждый день мы тренировались без болбоев. Сразу приходят в голову приятные воспоминания о юниорских годах.

Потом я буду играть в “Adria Tour” в Белграде 13-14 июня. Это здорово, что у нас есть снова какие-то матчи. Надеюсь, что мы сможем понемногу путешествовать и возвращаться к нормальной жизни. Посмотрим, как это будет. Возобновится ли официальный тур? Я вообще понятия не имею. Конечно, я надеюсь, что это произойдет. Я все еще надеюсь, что смогу сыграть в этом году. В любом случае, сейчас гораздо важнее здоровье всех людей. Так что, все сводится к тому, когда мы сможем вновь играть перед зрителями. Думаю, что я, как и многие другие, надеются на возобновление турниров в этом году”.

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Источник:

eurosport.com

Фото: Getty Images.