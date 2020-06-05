Федерер вошел в ТОП-3 наиболее високооплачуваніших звезд мира

Теннисист обогнал Месси и Роналду
#Forbes #Федерер
Источник – Чемпион.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер попал в первую десятку рейтинга 100 наиболее високооплачуваніших звезд мира.
Об этом сообщает Forbes.
Бывшая первая ракетка мира занял в рейтинге третье место. Больше Федерера зарабатывают только рэпер Канье Уэст и модель Кайли Дженнер.
100 самых высокооплачиваемых звезд мира заработали $ 6,1 млрд за год. Это на $ 200 млн меньше, чем в предыдущем рейтинге.
Лидеры рейтинга самых высокооплачиваемых звезд:
1. Кайли Дженнер (модель) – $ 590 млн;
2. Канье Уэст (музыкант) – $ 170 млн;
3. Роджер Федерер (теннисист) – $ 106,3 млн;
4. Криштиану Роналду (футболист) – $ 105 млн;
5. Лионель Месси (футболист) – $ 104 млн;
6. Тайлер Перри (режиссер, актер) – $ 97 млн;
7. Неймар (футбол) – $ 95,5 млн;
8. Говард Стерн (теле – и радиоведущий) – $ 90 млн;
9. Леброн Джеймс (баскетболист) – $ 88,2 млн;
10. Дуэйн Джонсон (актер) – $ 87,5 млн.
Напомним, Агасси назвал лучшего игрока в истории тенниса.