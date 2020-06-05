Федерер вошел в ТОП-3 наиболее високооплачуваніших звезд мира

Теннисист обогнал Месси и Роналду

#Forbes #Федерер

Источник – Чемпион.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер попал в первую десятку рейтинга 100 наиболее високооплачуваніших звезд мира.

Об этом сообщает Forbes.

Бывшая первая ракетка мира занял в рейтинге третье место. Больше Федерера зарабатывают только рэпер Канье Уэст и модель Кайли Дженнер.

100 самых высокооплачиваемых звезд мира заработали $ 6,1 млрд за год. Это на $ 200 млн меньше, чем в предыдущем рейтинге.

Лидеры рейтинга самых высокооплачиваемых звезд:

1. Кайли Дженнер (модель) – $ 590 млн;

2. Канье Уэст (музыкант) – $ 170 млн;

3. Роджер Федерер (теннисист) – $ 106,3 млн;

4. Криштиану Роналду (футболист) – $ 105 млн;

5. Лионель Месси (футболист) – $ 104 млн;

6. Тайлер Перри (режиссер, актер) – $ 97 млн;

7. Неймар (футбол) – $ 95,5 млн;

8. Говард Стерн (теле – и радиоведущий) – $ 90 млн;

9. Леброн Джеймс (баскетболист) – $ 88,2 млн;

10. Дуэйн Джонсон (актер) – $ 87,5 млн.

Напомним, Агасси назвал лучшего игрока в истории тенниса.