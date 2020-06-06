LiveScore Cup. Плишкова стала второй финалисткой турнира

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Группа А

Каролина Плишкова – Катержина Синякова 6:1, 6:0

Чешская теннисистка уже обыгрывала свою соперницу в двух предыдущих встречах в 2016 году на турнире в Праге и 2018 году в Монреале. Для чешки это первые соревнования во время карантина.

Напомним, что в среду Плишкова обыграла Барбору Стрыцова и сегодняшняя победа гарантировала ей первое место в группе и участие в финале.

Соперницей Каролины станет Тереза Мартинцова, которая заменила на турнире Маркету Вондроушову и тоже выиграла два своих матча в группе В. В прошлом году Плишкова победила Мартинцову на старте US Open.

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