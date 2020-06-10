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Теннис

Extraliga. Команда Марченко и Калениченко одержала еще одну победу на турнире в Словакии

Евгений НикитюкНет комментариев
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В среду украинцы выиграли свои матчи на командном чемпионате среди словацких теннисных клубов.

На “Extraliga-2020” Илья Марченко и Данил Калениченко сегодня провели матчи в рамках второго раунда соревнований в составе команды “LOVE 4 tennis” против команды теннисного клуба “DRACI” (из Матушково).

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Марченко обыграл с двумя “баранками” 23-летнего Патрика Янчовича (теннисист не имеет рейтинга), а Калениченко выиграл в поединке против 33-летнего Мирослава Клемана (не выступает на уровне ITF с 2016 года) – 6-3, 6-4.

Команда “LOVE 4 tennis” оформила общую победу в матчевой встрече со счетом 5-0.

Всего в чемпионате на кортах в Словакии принимают участие 8 команд. Известно, что третий игровой день пройдет в пятницу, 12 июня.

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Фото: STZ.

Источник: btu.org.ua
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