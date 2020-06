Костюк поднялась на Говерлу

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк покорила Говерлу – самую высокую гору на территории Украины (2061 м).

“Какой особенный день, чтобы подняться на вершину самой высокой горы в Украине. Это заняло всего 2 часа. Очень горжусь красотой нашей страны”, – написала Костюк.

What a special day to climb on top of the highest Russian mountain 💪🏻 It took only 2 hours🥵 Очень горжусь красотой нашей страны🇺🇦😍 #hoverla #ontopoftheworld #говерла

Shared A post by Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) on Jun 13, 2020 at 11:00am PDT