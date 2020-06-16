В Нью-Йорке проведут теннисный турнир “Western & Southern Open”

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В USTA официально подтвердили, что объединенный чемпионат будет сыгран на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг.
Соревнования переезжают из Цинциннати в Нью-Йорк, где и разыграют титулы ATP Masters 1000 и WTA Premier 5. В прошлом сезоне победителями в Огайо стали Даниил Медведев и Мэдисон Кис.
Ранее власти штата Нью-Йорк одобрили проведение Открытого чемпионата США в запланированные даты.
Турнир “Western & Southern Open”, соответственно, должен пройти на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг в преддверии американского мэйджора.
> В СМИ ожидают заявление о возобновлении теннисного сезона в августе
Mike Dowse statement on US Open approval by NY Governor. More details tomorrow. pic.twitter.com/vmYgEk3yI0
— Michal Samulski (@MichalSamulski) June 16, 2020
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Фото: Getty Images.