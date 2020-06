В Нью-Йорке проведут теннисный турнир “Western & Southern Open”

Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии

UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал

В USTA официально подтвердили, что объединенный чемпионат будет сыгран на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг.



Соревнования переезжают из Цинциннати в Нью-Йорк, где и разыграют титулы ATP Masters 1000 и WTA Premier 5. В прошлом сезоне победителями в Огайо стали Даниил Медведев и Мэдисон Кис.

Ранее власти штата Нью-Йорк одобрили проведение Открытого чемпионата США в запланированные даты.

Турнир “Western & Southern Open”, соответственно, должен пройти на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг в преддверии американского мэйджора.

> В СМИ ожидают заявление о возобновлении теннисного сезона в августе

Mike Dowse statement on US Open approval by NY Governor. More details tomorrow. pic.twitter.com/vmYgEk3yI0

— Michal Samulski (@MichalSamulski) June 16, 2020