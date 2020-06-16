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Теннис

В Нью-Йорке проведут теннисный турнир “Western & Southern Open”

Евгений НикитюкНет комментариев
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В USTA официально подтвердили, что объединенный чемпионат будет сыгран на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

Соревнования переезжают из Цинциннати в Нью-Йорк, где и разыграют титулы ATP Masters 1000 и WTA Premier 5. В прошлом сезоне победителями в Огайо стали Даниил Медведев и Мэдисон Кис.

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Ранее власти штата Нью-Йорк одобрили проведение Открытого чемпионата США в запланированные даты.

Турнир “Western & Southern Open”, соответственно, должен пройти на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг в преддверии американского мэйджора.

> В СМИ ожидают заявление о возобновлении теннисного сезона в августе

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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