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Теннис

Младенович пока не получила разрешение на въезд в США

Евгений НикитюкНет комментариев
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В начале августа запланировано возобновление сезона в WTA-туре, который начнётся в Палермо. Через неделю теннис вернётся в Соединённые Штаты – 10 августа в Николасвилле, а 17 августа – в Нью-Йорке, где затем состоится US Open.

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“Я решила возобновить выступления в Нью-Йорке. Но есть один очень интересный момент. У меня больше нет ESTA (разрешение на въезд в США – прим. БТУ) и мне пока не дают новое. Поэтому мне пришлось заявиться на турниры в Палермо и Праге. Если мне так и не удастся его получить, придётся стартовать на грунте. Это очень необычно. Сейчас слишком много неопределённости.

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Готова ли я ехать в Нью-Йорк? У меня даже визы нет. Обычно её можно получить за несколько часов. Хочется верить, что люди делают всё возможное, чтобы всё прошло хорошо. Если мы вместе будем придерживаться необходимых правил, бояться будет нечего, но у меня есть некоторые вопросы. Из США постоянно приходят плохие новости. Но давайте жить день за днём”.

> Организаторы US Open: “Если ситуация с коронавирусом станет хуже, мы сделаем паузу или отменим турнир”

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Источник:
www.lequipe.fr

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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