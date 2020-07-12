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Теннис

Гёргес начала сотрудничество с бывшим тренером Бертенс

Евгений НикитюкНет комментариев
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31-я ракетка мира подтвердила информацию о том, что тренируется под руководством Раймона Слёйтера, который до ноября прошлого года в течение четырёх лет работал с голландкой Кики Бертенс.

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“В начале июня мы три дня потренировались вместе в Берлине, и сейчас я с ним уже десять дней в Нидерландах. Пока ещё рано говорить о каком-то точном решении. Мне нравится его подход, очень фактичный и конструктивный”.

Напомним, что на следующей неделе Гёргес выступит на выставочном турнире в Берлине, где может стать первой соперницей Элины Свитолиной. С результатами жеребьёвки можно ознакомиться здесь.

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Источник:
www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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