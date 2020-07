Финал между Свитолиной и Квитовой в Берлине перенесли из-за дождя

Финальный поединок перенесен на пятницу и будет сыгран на харде

Источник – Чемпион.

Организаторы турнира bett1 ACES в Берлине перенесли старт финального поединка между Элиной Свитолиной и Петрой Квитовой из-за дождя.

Об этом сообщает Jimmie48 Photography.

Украинка сыграет с чешкой в пятницу, однако уже не на траве, а на харде.

Завтра участников турнира в Германии ждет выходной.

The @bett1aces womens final grass will not be played. Instead, the final will be moved to Friday inside the Tempelhof Airport hangar on hard court.

Tomorrow remains a break day for the event.

— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 15, 2020