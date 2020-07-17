Свитолина оценила победу над Квитовой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после победы в финальной игре против Петры Квитовой на выставочном турнире в Берлине отметила, что впервые сыграла в аэропорту.

«Я не ожидала, что нужно будет заканчивать первый этап на харде, но нужно уметь подстраиваться. Возможно, для меня это было небольшое преимущество. Мне пришлось сегодня хорошо побороться, чтобы выиграть, я очень довольна своим выступлением», – приводит слова Свитолиной btu.org.ua.

Также она добавила, что во время финальной игры не сильно задумывалась о том, что на заднем плане находится самолет.