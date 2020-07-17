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Теннис

Свитолина оценила победу над Квитовой

Сергей СумскойНет комментариев
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина после победы в финальной игре против Петры Квитовой на выставочном турнире в Берлине отметила, что впервые сыграла в аэропорту.

«Я не ожидала, что нужно будет заканчивать первый этап на харде, но нужно уметь подстраиваться. Возможно, для меня это было небольшое преимущество. Мне пришлось сегодня хорошо побороться, чтобы выиграть, я очень довольна своим выступлением», – приводит слова Свитолиной btu.org.ua.

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Также она добавила, что во время финальной игры не сильно задумывалась о том, что на заднем плане находится самолет.

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Тэги: Элина Свитолина
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