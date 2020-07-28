Тиафо рассказал, что вылечился от коронавируса

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Американский теннисист сдал отрицательные тесты на COVID-19.
22-летний спортсмен сообщил об этом в соцсетях. Теперь Фрэнсис Тиафо будет работать вместе со своей командой, чтобы восстановиться к турнирам, которые в мужском туре должны быть возобновлены в конце августа.
Напомним, что Тиафо сдал положительный тест на коронавирус во время выступления на выставочном турнире в Атланте в начале июля.
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So pumped to be double negative and back with my team. Time to get fit again y’all. #quarantineclean #freeman #besafeyall pic.twitter.com/JTLrKi07fi
— Frances Tiafoe (@FTiafoe) July 28, 2020
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Фото: PA Images.