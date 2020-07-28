Среда, 29 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисТиафо рассказал, что вылечился от коронавируса
Теннис

Тиафо рассказал, что вылечился от коронавируса

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 18:19

Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке

Вчера, 11:41

В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне

24.07.20 09:08

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

24.07.20 08:17

Официально: WTA приняла решение отменить серию турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат

Американский теннисист сдал отрицательные тесты на COVID-19.

22-летний спортсмен сообщил об этом в соцсетях. Теперь Фрэнсис Тиафо будет работать вместе со своей командой, чтобы восстановиться к турнирам, которые в мужском туре должны быть возобновлены в конце августа.

Читайте также:  Лозанна. Тайхманн и Стосур сыграют в четвертьфинале турнира

Напомним, что Тиафо сдал положительный тест на коронавирус во время выступления на выставочном турнире в Атланте в начале июля.

> Участники выставочных турниров заразились коронавирусом: все новости

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: PA Images.

Читайте также:  Третья ракетка мира готовится вернуться на корт: "Тренироваться по полной программе я не буду"

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать − двенадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Ястремская заявилась на турнир в США

Борна Чорич: “Во время самоизоляции я не знал, куда себя деть”

Армони Тан выиграла заключительный этап FFT Elite Challenge

Марченко: Луческу в Динамо – это такой пиар-ход, чтобы все ох …?

На Мастерсе в США значительно сократили призовой фонд

Закрыть