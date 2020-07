Тиафо рассказал, что вылечился от коронавируса

Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке

Американский теннисист сдал отрицательные тесты на COVID-19.



22-летний спортсмен сообщил об этом в соцсетях. Теперь Фрэнсис Тиафо будет работать вместе со своей командой, чтобы восстановиться к турнирам, которые в мужском туре должны быть возобновлены в конце августа.

Напомним, что Тиафо сдал положительный тест на коронавирус во время выступления на выставочном турнире в Атланте в начале июля.

So pumped to be double negative and back with my team. Time to get fit again y’all. #quarantineclean #freeman #besafeyall pic.twitter.com/JTLrKi07fi

— Frances Tiafoe (@FTiafoe) July 28, 2020