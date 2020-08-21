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Теннис

Петра Квитова в новой фотосессии L’Oréal для чешского журнала (ФОТО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Чешская теннисистка показала новые фотографии со своей фотосессии в издании “Marianne”

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Sharing some pics from my @lorealparis cover shoot with @mariannemagazine What do you guys think?

Публикация от Petra Kvitova (@petra.kvitova) 20 Авг 2020 в 6:52 PDT


 

Источник: btu.org.ua
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