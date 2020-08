Петра Квитова в новой фотосессии L’Oréal для чешского журнала (ФОТО)

Чешская теннисистка показала новые фотографии со своей фотосессии в издании “Marianne”

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Sharing some pics from my @lorealparis cover shoot with @mariannemagazine What do you guys think?

Публикация от Petra Kvitova (@petra.kvitova) 20 Авг 2020 в 6:52 PDT