Петра Квитова в новой фотосессии L’Oréal для чешского журнала (ФОТО)

ГлавнаяТеннисПетра Квитова в новой фотосессии L’Oréal для чешского журнала (ФОТО)ТеннисПетра Квитова в новой фотосессии L’Oréal для чешского журнала (ФОТО)Евгений НикитюкНет комментариевДобавлено Авг. 21, 2020 в 03:400Share2 Чешская теннисистка показала новые фотографии со своей фотосессии в издании “Marianne” Посмотреть эту публикацию в Instagram Sharing some pics from my @lorealparis cover shoot with @mariannemagazine What do you guys think? Публикация от Petra Kvitova (@petra.kvitova) 20 Авг 2020 в 6:52 PDT Источник: btu.org.ua загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:три × два = Вам может понравиться Теннис Новак Джокович: “Не хочу показаться высокомерным, но игрокам трудно жить в отеле в маленькой комнате, где и окно открыть нельзя”21.08.20203Читать большеТеннис Прага. Вавринка и Эрбер вышли в полуфинал турнира20.08.20202Читать большеТеннис Даяна Ястремская показала свою комнату игрока на главной арене US Open (ВИДЕО)20.08.20205Читать большеТеннис Новак Джокович: “Мне жаль тех, кто заразился коронавирусом, но я честно не думаю, что сделал что-то плохое”20.08.20204Читать большеТеннис Сестры Киченок показали, в каких условиях живут участники турниров в Нью-Йорке (ВИДЕО)20.08.202013Читать большеТеннис Нью-Йорк. Катерина Козлова против Лауры Зигемунд в первом круге квалификации: превью матча20.08.20204Читать большеТеннис Гвидо Пелья о карантине на турнире в США: “Это невезение”20.08.20202Читать большеТеннис Лидер парного рейтинга снялась с US Open из-за травмы20.08.20206Читать большеТеннис Козлова, Клейстерс и другие игроки готовятся к старту на турнирах в Нью-Йорке20.08.20202Читать большеТеннис Людмила Киченок прокомментировала свой результат теста на коронавирус20.08.20203Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболВ новом сезоне матчи Динамо будет транслировать НТН15.08.202015.08.2020ФутболЦыганков отправился на медосмотр в Милан13.08.202013.08.2020Футбол“Динамо” отказалось платить 1 млн евро за топ-форварда16.08.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020ФутболТМ: СК Днепр-1 в результативном матче обыграл Зарю11.08.202011.08.2020Футбол“Шахтер” – “Базель”: превью, трансляция, прогноз10.08.202010.08.2020Футбол“Интер” – “Шахтер”: превью, мнение букмекеров, трансляция17.08.202017.08.2020Футбол“Металл” берет к себе легендарного легионера “Металлиста”09.08.2020ФутболСрна получил новую должность в Шахтере24.06.202024.06.2020