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Теннис

Марта Костюк показала новую экипировку от “Nike”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинка примеряла форму от спортивного бренда к Открытому чемпионату США.

> “Nike” выпустила теннисную форму для US Open, вдохновившись коллекцией для Агасси

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A post shared by Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) on Aug 22, 2020 at 9:26am PDT


 

Источник: btu.org.ua
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