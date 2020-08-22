Марта Костюк показала новую экипировку от “Nike”

ГлавнаяТеннисМарта Костюк показала новую экипировку от “Nike”ТеннисМарта Костюк показала новую экипировку от “Nike”Евгений НикитюкНет комментариевДобавлено Авг. 22, 2020 в 20:280Share2 Украинка примеряла форму от спортивного бренда к Открытому чемпионату США. > “Nike” выпустила теннисную форму для US Open, вдохновившись коллекцией для Агасси View this post on Instagram A post shared by Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) on Aug 22, 2020 at 9:26am PDT Источник: btu.org.ua загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:17 − 1 = Вам может понравиться Теннис Даниил Медведев: “Шесть месяцев паузы в сезоне – это была нормальная жизнь”22.08.20204Читать большеТеннис Стэн Вавринка стал победителем турнира в Праге22.08.2020Читать большеТеннис Стефанос Циципас: “В новой обстановке на турнире я могу больше сосредоточиться на теннисе”22.08.20202Читать большеТеннис Закарлюк одержала одну победу в рамках 25-го мини-турнира во Франции22.08.20207Читать большеТеннис Ким Клейстерс не выступит на турнире в Нью-Йорке22.08.2020Читать большеТеннис Нисикори сдал еще один положительный тест на коронавирус22.08.20203Читать большеТеннис Прага. Стаховский посеян под двенадцатым номером22.08.2020Читать большеТеннис Прага. Вавринка и Карацев встретятся в финале турнира22.08.20204Читать большеТеннис Сергей Стаховский: “Есть две темы, которые меня беспокоят”21.08.2020Читать большеТеннис Илья Марченко снялся с турнира в Триесте21.08.20202Читать большеРекомендуем посмотретьФутболВ новом сезоне матчи Динамо будет транслировать НТН15.08.202015.08.2020Футбол“Динамо” отказалось платить 1 млн евро за топ-форварда16.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020ФутболСергей Давидов перейдет в ФК Металл15.08.202015.08.2020РазноеЧемпионат Беларуси. Смолевичи – БАТЭ. Анонс матча09.05.202010.05.2020Футбол“Интер” – “Шахтер”: превью, мнение букмекеров, трансляция17.08.202017.08.2020ФутболСрна получил новую должность в Шахтере24.06.202024.06.2020Футбол“Карпаты” предлагают изменить лимит на легионеров в УПЛ02.04.2020ФутболЛион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров19.08.202019.08.2020