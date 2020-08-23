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Теннис

Элина Свитолина сняла новое видео для “TikTok” (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка поделилась новым роликом в соцсетях. “Выжила после еще одной недели тренировок и наконец готова к выходным”, – подписала видео Свитолина.

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A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Aug 22, 2020 at 8:53am PDT


 

Источник: btu.org.ua
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