Элина Свитолина сняла новое видео для “TikTok” (ВИДЕО)

ГлавнаяТеннисЭлина Свитолина сняла новое видео для “TikTok” (ВИДЕО)ТеннисЭлина Свитолина сняла новое видео для “TikTok” (ВИДЕО)Евгений НикитюкНет комментариевДобавлено Авг. 23, 2020 в 06:400Share4 Украинская теннисистка поделилась новым роликом в соцсетях. “Выжила после еще одной недели тренировок и наконец готова к выходным”, – подписала видео Свитолина. View this post on Instagram A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Aug 22, 2020 at 8:53am PDT Источник: btu.org.ua загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:пятнадцать − тринадцать = Вам может понравиться Теннис Серена Уильямс: “Мы получили возможность адаптироваться к кортам перед US Open”23.08.20205Читать большеТеннис Нью-Йорк. Оже-Альяссим вышел во второй круг, Чорич сыграет с Гоффеном23.08.20206Читать большеТеннис Прямая трансляция: Даяна Ястремская – Винус Уильямс. Нью-Йорк. Первый круг22.08.202033Читать большеТеннис Марта Костюк показала новую экипировку от “Nike”22.08.20204Читать большеТеннис Даниил Медведев: “Шесть месяцев паузы в сезоне – это была нормальная жизнь”22.08.20204Читать большеТеннис Стэн Вавринка стал победителем турнира в Праге22.08.20202Читать большеТеннис Стефанос Циципас: “В новой обстановке на турнире я могу больше сосредоточиться на теннисе”22.08.20202Читать большеТеннис Закарлюк одержала одну победу в рамках 25-го мини-турнира во Франции22.08.20207Читать большеТеннис Ким Клейстерс не выступит на турнире в Нью-Йорке22.08.2020Читать большеТеннис Нисикори сдал еще один положительный тест на коронавирус22.08.20203Читать большеРекомендуем посмотретьФутболВ новом сезоне матчи Динамо будет транслировать НТН15.08.202015.08.2020Футбол“Динамо” отказалось платить 1 млн евро за топ-форварда16.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020РазноеЧемпионат Беларуси. Смолевичи – БАТЭ. Анонс матча09.05.202010.05.2020Футбол“Интер” – “Шахтер”: превью, мнение букмекеров, трансляция17.08.202017.08.2020ФутболЛион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров19.08.202019.08.2020ФутболУльтрас “Динамо”: Назначения Луческу – это плевок в глаза всем фанатам24.07.2020ФутболФомин перешел в ФК Металл17.08.202017.08.2020ФутболТренер Ингульца рассказал, когда клуб переедет на новый стадион12.07.202012.07.2020