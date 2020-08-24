Понедельник, 24 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисТеннисисты поздравляют украинцев с Днём Независимости
Теннис

Теннисисты поздравляют украинцев с Днём Независимости

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинские теннисисты опубликовали свои поздравления в социальных сетях.

View this post on Instagram

A post shared by Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s) on Aug 24, 2020 at 4:02am PDT



Теннисисты поздравляют украинцев с Днём Независимости
 

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Удар дня на турнире в Нью-Йорке от Юлии Путинцевой (ВИДЕО)

Диего Шварцман: “То, что случилось с Пельей в Нью-Йорке, могло произойти с каждым”

Нью-Йорк. Азаренко впервые победила Векич, Корне станет соперницей Кенин

Александр Зверев: “Феррер очень организован, он превзошел все мои ожидания”

Джокович снялся с парного турнира на “Мастерсе” в Нью-Йорке

Закрыть