Теннис
Алькарас победил Рублева: результаты ATP Finals-2023
Результаты ATP Finals-2023 Сегодня 09:25 396 1
Источник — Чемпион.
В Турине состоялись очередные матчи группового этапа на Итоговом турнире ATP.
Испанец Карлос Алькарас (2) обыграл россиянина Андрея Рублева (5). Представитель Германии Александр Зверев (7) проиграл россиянину Данилу Медведеву (3).
Nitto ATP Finals Турин, Италия Призовой фонд – $15 000 000 Хард Групповой этап, Второй тур
Карлос Алькарас (Испания) &ndash ; Андрей Рублев 7:5, 6:2
Даниил Медведев – Александр Зверев (Германия) 7:6, 6:4
Раньше Зиннер одолел Джоковича на ATP Finals-2023.