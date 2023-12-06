Свитолина, Калинина, Цуренко и Костюк – в заявке на Australian Open-2024

16 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/b3ebf190ab92804b42b3bf4d0455a6a7.jpg» /> Фото: Getty Images

Определилось заявочное письмо участниц основной сетки Australian Open-20

Об этом сообщает Live Tennis.

Участие в турнире себе гарантировали Элина Свитолина (25), Ангелина Калинина (27), Леся Цуренко (31) и Марта Костюк (39).

< Даяна Ястремская (106) занимает 9-е место в альтернативном списке участниц.

Australian Open-2024 состоится в Мельбурне с 14 по 28 января.