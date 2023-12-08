Марта Костюк: «У меня еще не было такой связи с тренером раньше, даже с моей мамой, потому что мама — это мама»

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Команда Марты Костюк потерпела поражение в полуфинале соревнований (1-4), но сама украинка заработала единственное очко, обыграв хорватку Петру Мартич (7:6, 6:4)

— Здесь отличная атмосфера. За свою жизнь я играла в разных теннисных лигах. И откровенно скажу, что здесь такая расслабленная атмосфера. Едва ли не самая домашняя, я бы сказала.

Я знала, что поединок против Петры Мартич не будет легким — она хороший игрок. Мы обе сейчас на середине нашей межсезонной подготовки, поэтому было трудно спрогнозировать, чего ожидать друг от друга. Знаете, у кого-то большие нагрузки, кто-то может двигаться тяжелее… Поэтому было непонятно, чего ждать, но на самом деле по ощущениям это был серьезный матч. Я думаю, что по качеству он был на очень-очень хорошем уровне. Почти так, если бы это был официальный турнир. Приятно вернуться к соревнованиям, потому что я не выступала где-то месяца два. Это хорошая возможность для меня, чтобы и потренироваться, и поиграть.

Какими были ожидания от поединка? Несмотря на то, что сейчас межсезонье, все спортсмены имеют этот настрой, когда ты всегда ожидаешь от себя победы и только победы. Очевидно, что я не воспринимала этот матч как самый важный в моей жизни, но победа — это хорошо для головы, для уверенности, для всего. И даже если бы я проиграла, это все равно бы была хорошая практика. Я больше радуюсь тому, что я выиграла очко для своей команды. А так это еще один турнир, еще один матч, это возвращение к игровому ритму.

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