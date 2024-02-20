Теннис
Дубай. Непростой старт Вондроушовой, Векич победила вторую ракетку мира
На турнире WTA 1000 в ОАЭ проходят матчи второго круга
Дубай, ОАЭ • 18-24 февраля • хард • $3,211,715
Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Анна Калинская (-, Q) — Кристина Букша (Испания, LL) 6:3, 6:4
Мария Саккари (Греция, 8) — Эмма Наварро (США) 6:2, 6:4
Жасмин Паолини (Италия) — Лейла Фернандес (Канада) 6:3, 6:4
Магдалена Френх (Польша, Q) — Петра Мартич (Хорватия) 6:4, 1:6, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — Пэйтон Стёрнс (США) 6:1, 5:7, 6:2
Людмила Самсонова (-, 12) — Анастасия Павлюченкова (-) отказ
Сорана Кырстя (Румыния) — Вероника Кудерметова (-, 13) 6:1, 6:4
Донна Векич (Хорватия) — Арина Соболенко (-, 2) 6:7(5), 6:3, 6:0
Жасмин Паолини впервые победила Лейлу Фернандес, проиграв канадке в предыдущих трёх встречах. За выход в четвертьфинал итальянка будет бороться с Марией Саккари, которой уступила в 2021 году на Ролан Гаррос.
Магдалена Френх выиграла четвёртый матч подряд в Дубае и впервые вышла в третий круг на турнире WTA 1000.
Донна Векич (№31 WTA) шестой раз обыграла Арину Соболенко за восемь встреч с ней и одержала восьмую в карьере победу над представительницей топ-5 рейтинга. Дальше хорватка сыграет против Сораны Кырсти, которой уступила в двух из трёх матчей на уровне Тура. Их предыдущая встреча состоялась в 2022 году в четвертьфинале турнира WTA 250 в Бирмингеме, где выиграла румынка.
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