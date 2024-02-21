Теннис
Украинцы на турнирах ITF 20 февраля. Результаты дня
Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($25,000; Hard — Indoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Мария Костюк/Лена Коуту (Украина/Португалия) — Франсишка Жорже/Матильда Жорже (Португалия, 4) 3:6, 0:6
($25,000; Clay — Outdoor)
Квалификация. Финал
Дарья Есипчук (Украина) — Алис Раме (Франция, 3) 2:6, 4:6
Основная сетка. 1 круг
Александра Олейникова (Украина) — Сеоне Мендес (Австралия, 6) 6:4, 4:6, 1:6
Пары. Основная сетка. 1 круг
Александра Олейникова/Анастасия Соболева (Украина) — Мартина Колменья/Алис Раме (Италия/Франция) 6:2, 0:6, 10-5
Дарья Лопатецкая/Дарья Есипчук (Украина, ALT) — Басак Эйрадын/Дога Тюркмен (Турция) 6:4, 6:7(4), 5-10
($25,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Александр Овчаренко/Сандро Копп (Украина/Австрия, 3) — Андрей Кучеу/Георге Клаудиу Шинтейе (Румыния) 6:1, 6:3
($15,000; Hard — Outdoor)
Квалификация. Финал
Илья Белобородько (Украина, 15) — Алессандро Коччоли (Италия) 6:2, 6:0
Пары. Основная сетка. 1 круг
Илья Белобородько/Саба Пурцеладзе (Украина/Грузия) — Ян Граздил/Вацлав Сафранек (Чехия) 6:4, 6:4
Владимир Ужиловский/Баолуо Чжэн (Украина/Китай, 4) — Антуан Жибо/Лоанн Массард (Франция) 6:4, 6:7(9), 5-10
($15,000; Hard — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Георгий Кравченко (Украина, 6) — Стаилз Брокетт (США, WC) 2:6, 3:6