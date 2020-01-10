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Автоспорт

Видео: Как Эстебан Окон проходил подгонку сиденья

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В этом году Эстебан Окон возвращается в Формулу 1 в составе Renault и несколько недель назад начал подготовку к новому сезону. Пресс-служба запустила серию видеороликов о том, как складывается работа гонщика с французской командой. Первый из них посвящён подгонке сиденья.

Любопытно, что эта процедура заняла несколько дней. Во время первого визита на базу Эстебан опробовал кокпит и рассказал инженерам о пожеланиях. Он признался, что когда тестировал машину, левый локоть упирался в стенку кокпита. Но с тех пор команда изменила конструкцию монокока, и Эстебану всё понравилось. Спустя несколько дней он снова приехал на базу и получил готовое сиденье.

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Эстебан Окон: «Это последний день подгонки сиденья – я впервые застегнул ремни. Это здорово, ведь именно сейчас важно добиться комфортного положения. С нетерпением жду возможности выехать на трассу».

Источник:www.f1news.ru
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