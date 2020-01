Видео: Как Эстебан Окон проходил подгонку сиденья

В этом году Эстебан Окон возвращается в Формулу 1 в составе Renault и несколько недель назад начал подготовку к новому сезону. Пресс-служба запустила серию видеороликов о том, как складывается работа гонщика с французской командой. Первый из них посвящён подгонке сиденья.

So what is it really like when a driver joins Renault F1 Team? @OconEsteban, take us through it! Step 1… Getting fitted. 🎥#RSspirit pic.twitter.com/36K6Zi1pm3

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) January 10, 2020