Дакар: Каргинов опередил Сотникова на 3 секунды

Перед началом второй половины ралли-рейда «Дакар» экипаж КАМАЗа под номером 511 в составе Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова уверенно лидировал в классе грузовиков с преимуществом в 21 минуту с лишним перед напарниками по российской команде «КАМАЗ-мастер».

В воскресенье Каргинов был настроен упрочить своё лидерство и по ходу 7-го этапа опережал экипаж Дмитрия Сотникова, которого преследовал Сергей Вязович на МАЗе, примерно на минуту.

Но затем Сотников начал его догонять, к 321-му километру дистанции дня он был в 46 секундах от лидера, и борьба между российскими гонщиками продолжалась до самого финиша. В итоге КАМАЗ под номером 501 проиграл лишь три секунды, и это за несколько сот километров!

Третье место на этапе досталось экипажу Антона Шибалова, четвёртыми финишировала Praga V4S DKR чехов Алеса Лопраиса и Петра Кокоры, вместе с которыми едет арабский механик Халид Алькенди.

Белорусское трио Сергея Вязовича из команды «МАЗ-СПОРТавто» – на пятом месте.

Таким образом, экипаж Каргинова продолжает удерживать первое место в общей классификации с прежним преимуществом, превышающим 21 минуту.

В воскресенье в зачёте грузовиков не обошлось без сходов: на 287 км дистанции перевернулся Hino японца Икуо Ханавы. Впрочем, 60-летний новичок ралли-рейда и так ехал в особом зачёте Dakar Experience, но теперь он окончательно сошёл с дистанции.

Среди мотоциклистов самым быстрым сегодня был аргентинец Кевин Бенавидес, вторым финишировал Хоан Барреда Борт, третьим – Маттиас Валькер.

При этом по итогам семи этапов продолжает лидировать американский мотогонщик Рики Брабек, сегодня он был пятым.

В зачёте мотовездеходов Сергей Карякин и Антон Власюк были 12-ми, однако российский экипаж по-прежнему держится на третьей позиции в классе.